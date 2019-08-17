شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وأحزاب: تنفيذ كلمة السيسى فى افتتاح الصوب يجعل مصر من أعظم دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على كلماته الواضحة والحاسمة التى قال فيها بالنص خلال افتتاحه لعدد من المشروعات منها مشروع الـ 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "ياريت الناس تفتكر أنى مش ضد حد.. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه ود لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته وامال أحنا قاعدين نعمل إيه".

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، فى بيان له، أن التنفيذ الحقيقى لهذه الكلمات الصادقة والتى قالها بكل تلقائية ووضوح الرئيس السيسى ستجعل من مصر أعظم دولة فى العالم وستقصى نهائيا على جميع أوجه الانحراف والفساد والفوضى.

فيما قال محمد مهنى، امين شباب حزب الحرية المصري، وعضو المكتب السياسي بالحزب، إن مشروعات الصوب الزراعية تهدف إلى ضبط آليات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من أجل المواطن ومن أجل توفير احتياجاته في إطار خطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية المحمية يهدف أيضا لزيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وارتفاع معدلات التصدير للخارج.

وأضاف مهنى، فى تصريحات صحفية، أن حديث الرئيس صباح اليوم في افتتاح المرحلة التانية للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية يؤكد على أن الدولة ليس لديها فواتير لأحد وأنه آن الآوان للإنتهاء من عصر الفوضى.

وتابع أن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الهامة مثل ضرورة عمل السادة المحافظين بكل جهد من أجل إعادة وإستعادة أراضى الدولة المنهوبة والمتعدى عليها مع وجود خطط تنموية حقيقية لكل المحافظات وأيضا رسالة لكل المتعدين علي الأراضي بضرورة إعطاء الدولة حقها في هذه الأراضى وأنه لا تهاون في الدفاع عن حق الدولة وإلا فإنه سيتم التعامل جديا من أجل الصالح العام بالقانون.

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كما ثمن النائب أشرف رشاد عثمان التصريحات التى أدلى بها الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية فى قاعدة محمد نجيب العسكرية والتى قال فيها بوضوح "محدش حياخد جنيه يحطه فى جيبه واللى يعمل كده ملوش مكان بينا" قائلا إنها تصريحات قوية تؤكد على الشفافية التامة وأن مصر ضد الفساد والرشوة والتربح بمختلف صنوفهم.

وأشاد في بيان له اليوم، بكلمات الرئيس والتى اعتبرها اعلان سياسي رسمى بالتصدى لكل أشكال التجاوز والفساد في كل القطاعات.

ولفت إلى أن مصر منذ بدء حكم الرئيس السيسى أعلت من الشفافية وتصدت بحسم لكل أشكال الانحراف وأصبحت مقدرات الوطن تذهب للوطن، ولذلك ظهرت آلاف المشاريع العملاقة فى مختلف المجالات. ولا تزال الانجازات تتوالى على مختلف الأصعدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح عدداً من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.