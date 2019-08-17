شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نساهم فى زيادة الإنتاج المصرى؟ عضو المشروعات الصغيرة بالبرلمان تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من الإنتاج المصرى على رأسها أن يكون هناك استراتيجية واضحة للمشروعات الصغيرة وخطة تنفيذة واضحة لها، وبالتالى يتم وضع خطة كل عام حول تصنيع المنتجات التى تحتاجها الصناعة المصرية بدلا من استيرادها.

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وقالت أبو السعد، إن تصنيع المنتجات التى نحتاجها بدلا من استيرادها يجب أن يتم بجودة عالية، وأن يكون هناك خطة للنسب التى نريد تصنيعها وهل نريد على سبيل المثال تصنيع نصف المنتجات التى نستوردها، وأن يكون هناك معدلات زمنية للتصنيع.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات ستساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، وهو ما سينعكس على معدلات البطالة ويساهم فى تقليلها بشكل أكبر، موضحة ضرورة أن يتم تحديد تكلفة نقل المواد الخام وتكلفة نقل العاملين بحيث نضمن نجاح تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.