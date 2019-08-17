شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن معدل الدين العام الحكومى للناتج المحلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحكومة فى خفض معدل الدين العام الحكومى للناتج المحلى إلى أن وصل إلى 90.5% نهاية يونيو 2019 بدلا من 108% نهاية يونيو 2017، وفيما يلى نرصد 5 معلومات هامة عن نجاح خطة الحكومة فى هذا الصدد: الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% حتى العام المالى 2021-2022 . نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى بلغت 108% نهاية يونيه 2017 . نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى بلغت 90.5% نهاية يونيه 2019. الحكومة تستهدف أن تكون النسبة 82.5% نهاية يونيه 2020. الحكومة تستهدف خفض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 معلومات هامة عن معدل الدين العام الحكومى للناتج المحلى.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.