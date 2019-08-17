بالصور- حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالطرق الرئيسية في شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبوسالم:
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة بمشاركة قوات الأمن وشرطة المرافق بمدينة شبين الكوم، اليوم السبت، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة من جديد.
وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات المختلفة والمقاهي، التي تسببت في تعطيل حركة المرور، وظهور مدينة شبين الكوم بمظهر غير لائق.
وقال اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إن المديرية تشن حملة مكبرة على مدار الأسبوع الجاري في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لمنع الإشغالات من الشوارع، حفاظًا على المظهر الجمالي من ناحية، وحفظ حقوق أصحاب المحلات من ناحية أخرى، مع تأكيد إزالة كافة الإشغالات في الشوارع دون التفرقة بين المواطنين.
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