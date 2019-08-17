تعرف على موعد انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلن وزير التعليم العالي، بدء تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، عقب إعلان نتائج التحويلات التي سوف ينتهي التسجيل فيها يوم 20 أغسطس الجاري.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي، فإنه من المقرر فتح التقديم لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على 50٪ من مجموع الدرجات للشعبتين الأدبية والعلمية.

وقال الوزير إن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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ويواصل طلاب المرحلتين الأولى والثانية تسجيل رغباتهم للتحويلات تقليل الاغتراب حيث يستمر الموقع في تلقي طلبات التسجيل حتى الثلاثاء المقبل 20 أغسطس.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى أمس الجمعة رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

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