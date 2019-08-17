مقتل وإصابة 19 شخصًا جراء حريق شب في فندق بأوكرانيا

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين إثر اندلاع حريق كبير في فندق

بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وأكدت الهيئة في بيان لها أوردته صحيفة (كييف بوست)

الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني، أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جرّاء الحريق، إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح مختلفة من بينهم ستة في حالة حرجة.