البرهان: القوات المسلحة السودانية تعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني.
وقال البرهان، في كلمة في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا
وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد، مشيرا إلى أن مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية.
وأضاف أن الشباب الذين كانوا
وأشار إلى أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني، مشيا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.
وشكر الوساطة الأفريقية على جهودها في إنجاز الاتفاق، وأيضا الدول والمؤسسات التي ساندت السودان في الفترة الماضية.
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