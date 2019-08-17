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مقتل عامل إنقاذ وإصابة آخرين في هجوم على سيارة إسعاف شمال ميانمار

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لقي عامل إنقاذ حتفه وأصيب آخرون بجروح شمالي ميانمار إثر تعرض سيارة إسعاف كانت تنقلهم لحادث إطلاق نار.

 

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ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم السبت، عن متحدث باسم الجيش في ميانمار قوله "إن الحادث وقع وسط اشتباكات تشهدها المنطقة

بين قوات الأمن ومتمردين عرقيين".


وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن عمال الإنقاذ كانوا يتواجدون على بعد 13 ميلا من بلدة "لاشيو"، التي تعد أكبر البلدات في ولاية شان الشمالية حيث تقاتل

الجماعات المسلحة العرقية من أجل التمتع بمزيد من الحكم الذاتي من الحكومة المركزية، عندما تعرضت سيارة الإسعاف للهجوم.


ولفتت إلى أن التوتر قد تصاعدت حدته بالمنطقة منذ أمس الأول الخميس عندما شن "التحالف الشمالي" هجمات في مواقع، من بينها كلية عسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، معظمهم من قوات الأمن.

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