مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغاني

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وقعت في إقليم بلخ شمالي أفغانستان.
وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن القوات الأمنية اشتبكت معمٌسلحي طالبان في أحد أحياء الإقليم الشمالي، ما أسفر عن مقتل 35 مُسلحًا وإصابة 7 آخرين.
الجوي خلال اشتباكهم مع عناصر طالبان.. مُشيرًا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير كمية هائلة من الأسلحة والذخائر خلال تنفيذ العملية.
وأضاف أن القوات الجوية الأفغانية أمدت قوات الأمن بالدعم
ويُعتبر إقليم بلخ من الإقاليم، التي تنشط فيها العناصر المُسلحة لطالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.
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