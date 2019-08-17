العثورعلى 1700 قنبلة في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الروسية

عثرت الأجهزة الأمنية الروسية ، اليوم السبت، على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، وذلك خلال عمليات البحث عن الألغام.
وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،إنه تم العثور على 1700 قنبلة انشطارية تزن كل منها 2.5 كيلو جرام، علاوة على قنبلة جوية واحدة شديدة الانفجار تزن 100 كجم كانت في مستودع للذخيرة من زمن الحرب الوطنية العظمى، موضحا أنه تم نقل هذه الذخيرة بأمان إلى ساحة خاصة وتفجيرها.
وكانت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، قد أعلنت في مارس الماضي العثور في شبه جزيرة القرم، على قنبلة جوية تزن 500 كيلوجرام، من مخلفات الحرب الوطنية العظمى، حيث تم اكتشافها في البحر على بعد 250 مترا من الساحل، وتم كذلك التخلص منها.
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