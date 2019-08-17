رئيس وزراء اليابان ينوي إجراء تعديل وزاري سبتمبر المقبل

كشفت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء شينزو آبي ينظر في إجراء تعديل وزاري واسع النطاق في حكومته، وكذلك في قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومن المرجح أن يجريها في منتصف سبتمبر القادم؛ بهدف الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تحديات سياسيةمهمة بينها التعديلات الدستورية.
وأشارت صحيفة "ذا مانيتشي" اليابانية على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر مطلعة، لم تسمها، إلى أن آخر تعديل جرى في أكتوبر الماضي تضمن تعيين مشرعين ممن لعبوا أدوارًا كبيرة فيحملة إعادة انتخاب شينزو آبي لثالث مدة كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس للوزراء الشهر الماضي، مضيفة أن هذه المرة يأمل آبي تشكيل فريق يساعده على تحقيق أهدافه التي تتضمن تعديل الدستور خلال آخر مدة حكم مسموحة له.
ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي بارز، لم تسمه، أن "العديد (من المسئولين) يتوقعون أن يتم استبدالهم خلال التعديل الوزاري.
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