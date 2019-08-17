رئيس وزراء إثيوبيا: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي : "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم"، داعيًا السودانيين إلى الحفاظ على السلام.
وأضاف آبي أحمد، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيباتنقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسئولين دوليين وإقليميين، "إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعًا ولجميع من عمل من أجل السودان"، مؤكدًا أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان.
وشدد رئيس وزراء إثيوبيا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها قائلًا : "إن السلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم".
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