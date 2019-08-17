التحالف الدولي يمنع تحليق طائراته في أجواء العراق إلا بإذن من رئيس الوزراء

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن في العراق، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخرا بمنع تحليق أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.
وقال التحالف - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز الإخبارية اليوم السبت -
الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".
وأضاف التحالف أنه "سيمتثل على الفور لجميع التوجيهات
وكان عبدالمهدي، قد وجه أمس الأول الخميس، بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، وحصر هذه الموافقات به أو من يخوله.
جاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر "الصقر" للقوات الأمنية والحشد الشعبي، يعتقد أنه نجم عن قصف مجهول، ولايزال التحقيق في الحادث مستمرا.
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