الجبير: المملكة ساهمت في التقريب بين واشنطن والخرطوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن والخرطوم، وأن صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب التوقيع على الاتفاق الانتقالي، أن "السعودية بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني والتوصل للاتفاق. وأردف الجبير قائلا "نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية"، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.