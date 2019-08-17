مقتل شخصين إثر هجوم بسكين في محطة سكك حديد غربي ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم السبت، مقتل شخصين إثر هجوم بسكين في محطة قطار إيزرلون غربي البلاد.
ووفقاً للشواهد الأولية، فإن الجريمة وقعت على خلفية علاقة بين طرفيها، وصرح متحدث باسم الشرطة بأن القتيلين هما رجل وامرأة، مشيراً إلى أنه تم القبض على شخص مشتبه به.
وتولت لجنة جنائية التحقيق في الواقعة، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل أدق عن الجريمة.
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