العراق: مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع في انفجار عبوة ناسفة شمال الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت، مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع، بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في مفرق بلدة بادوش (25 كيلومتراً شمال غرب الموصل) أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع".

كانت قيادة عمليات نينوى أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل تسعة إرهابيين منتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 14 داعشياً، بينهم ستة سوريين وتركي واحد، في عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية جنوب الموصل.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.