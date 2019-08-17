البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي على حقل "الشيبة" السعودي

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين "الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة "الشيبة" في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن وزارة الخارجية تأكيدها "موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائماً لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها".

وكان معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، صرح أن عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في "حقل الشيبة البترولي"، إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيّرة بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.