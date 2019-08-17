الجبير: اتفاق السودان يسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن "اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف الجبير في تغريدات على حسابه على "تويتر"، أن "المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية، ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي، امتداد لهذا النهج".

وأكد أن "المملكة العربية السعودية تتطلع إلى أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره، مشدداً على أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين".

ووقع "المجلس العسكري الانتقالي السوداني" وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية، اليوم السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.

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