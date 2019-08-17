كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور مشعل بن فهيم السلمي رئيس البرلمان العربي برفع اسم السودان من ما يسمى بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال لوكالة السودان للأنباء، على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة، مؤكداً بأن البرلمان العربي انطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونجرس الأمريكي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام، وتمت كتابة فصل جديد من تاريخ السودان الناصع والمشرق، بالتوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي يعكس المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها الأطراف السودانية المدنية منها والعسكرية ويُمهد لبناء دولة ديمقراطية مدنية، ويقطع الطريق أمام دُعاة الفتنة والانقسام والتخريب، الذين يتربصون للنيل من الدول العربية لإدامة الفوضى وتقسيمها وتفتيت مجتمعاتها.