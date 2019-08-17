كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاجرة عربية تغلق شارعاً في العاصمة الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت مشاجرة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية، في شل حركة المرور في أحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة، وانتشار للشرطة.

وأعلنت الشرطة اليوم السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل بقطع في أعلى ذراعه فيما أصيب آخر بطعنة في ظهره ونقل إلى المستشفى.

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وتجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة المشاجرة وطلبت الشرطة إلى العديد منهم مغادرة المنطقة.

وكان أعضاء من العائلتين تشاجروا داخل مقهى في وقت سابق، ثم انتقلت المشاجرة إلى الرصيف في تطور لاحق وحسب روايات شهود العيان، فتم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتشاجر أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن، وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وتعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في التفرج على المشاجرة.