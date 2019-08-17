كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنبؤات بتصعيدات محدودة بقطاع غزة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. تعرف على الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين أسليم، مراسلة قناة الغد الإخبارية بغزة، إن هناك حالة من الهدوء سيطرت على قطاع غزة، بعد أن توقفت الغارات الإسرائيلية، لافتة إلى أنه لا يوجد نية للتصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي بعد ثلاث غارات نفذتها الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على مواقع تتبع حركة حماس.

وأضافت أسليم، خلال مداخلة لها بالفقرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي قد صرح أنه استهدف البنى التحتية لمناطق تابعة لحماس، موضحًة أن حركة حماس قالت إن التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة يهدف إلى حرف الأنظار لما يحدث في الضفة الغربية والقدس.

وأشارت مراسلة قناة الغد الإخبارية بغزة، إلى أن عدم إعلان غرفة العمليات المشتركة عن مسؤوليتها عن هذا الصاروخ هو يندرج تحت إطار العمليات الفردية التي شهدها قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك تنبؤات بتصعيدات محدودة بقطاع غزة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

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يذكر أن حالة من الهدوء تسود قطاع غزة صباح اليوم عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف أحد المواقع شرقي غزة

كما أن هناك غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مناطق زراعية، بجوار أحد المواقع التابعة للفصائل في حي التفاح، دون وقوع إصابات، كذلك شن الاحتلال غارة ثالثة على دير البلح، تأتي هذه الغارات بعد ساعات قليلة من إعلان الاحتلال اعتراض القبة الحديدية صاروخا واحدا، أطلق من قطاع غزة.