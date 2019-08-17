كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير المشرعين في المملكة المتحدة: لا نستطيع دعم الحكومة التي يقودها كوربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه بحلول 31 أكتوبر، حاول السياسيون المناهضون لخروج بريطانيا من جميع الأطراف، وفشلوا حتى الآن، في الاتفاق على خطة لمنعها من الحدوث.

ويريد كوربين، زعيم حزب العمل المعارض الرئيسي، حكومة مؤقتة برئاسة نفسه، ثم إجراء انتخابات.

ولكن المعارضين الآخرين لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من عدم اتفاق يخشون من أن كوربين، وهو يساري قوي، لن يحظى بالدعم الكافي، مما دفع قادة الأحزاب الصغيرة إلى تقديم اقتراحاتهم الخاصة بشأن من الذي يمكن أن يقود الحكومة لفترة كافية لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطُلب من أوليفر ليتوين، وهو مشرع من المحافظين الحاكمين في جونسون، تقديم دعمه لكوربين هذا الأسبوعو، لكنه قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية اليوم السبت: "لا أعتقد أنه من المحتمل تشكيل أغلبية لذلك، ولن أرغب في ذلك".

وردا على سؤال حول سبب ذلك، قال إنه حتى الحكومة المؤقتة بقيادة كوربين يمكنها إلحاق المزيد من الضرر أكثر من الخروج غير المنضبط من أكبر كتلة تجارية في العالم.

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ويشك المعارضون المحافظون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة في كوربين، الذين يرون أنه نية ماركسية خطيرة في تأميم قطاعات الصناعة البريطانية ورفع الإنفاق الحكومي والضرائب.

ولتشكيل أغلبية برلمانية جديدة بدعم من الأحزاب، قال ليتوين إن على المشرعين أولًا الاتفاق على استراتيجية لـ "البريكسيت"، وكشف عن الانقسامات التي أعاقت السياسيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي منذ أن خسروا استفتاء 2016.

بينما يقبل البعض النتيجة ويريدون انسحابًا تفاوضيًا من الكتلة لتخفيف الأثر الاقتصادي، ويضغط البعض الآخر من أجل إجراء استفتاء ثان على أمل عكس تصويت 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال ليتوين: "هناك احتمال كبير، للأسف أن تغادر هذا البلد دون اتفاق في 31 أكتوبر".