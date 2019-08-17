كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد الوفيات الناجمة عن إنفلونزا الخنازير يقترب من 100 في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول من وزارة الصحة والرياضة لوكالة انباء (شينخوا) اليوم (السبت) بان عدد الوفيات الناجمة عن الانفلونزا الموسمية (H1N1) في الساعة 09 قد بلغ 96 حتى يوم الجمعة.

ومن 1 يناير إلى 16 أغسطس من هذا العام، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 463 حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير المؤكّد مختبريًا، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 100 حالة.

وحسبما ذكر داو خين خين جي، نائب مدير قسم الوقاية من الأمراض المعدية والقضاء التابع لوزارة الصحة العامة بالوزارة هذه الفترة، سجلت منطقة يانجون أعلى معدل وفيات مع 66 حالة وفاة، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي الوفيات حيث أنها تتمتع بأعلى كثافة سكانية.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، سجلت ولاية مون ثلاث حالات وفاة، تلتها ولايات كاشين وراخين وشان بموت واحد.

وذكر تقرير لوحدة الأوبئة المركزية والمختبر الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة أن 78 حالة وفاة من بين إجمالي الوفيات الذين عانوا من أنفلونزا الخنازير بسبب الأمراض الكامنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها من حالات نقص المناعة..

كما تأتي أعراض الأنفلونزا الموسمية في غضون يوم إلى خمسة أيام والتي تسمى فترة الحضانة بعد التعرض للشخص المصاب حيث ينتشر الفيروس من خلال قطرات محمولة بالهواء من العطس والسعال أو بواسطة أيدي ملوثة بالإفرازات.