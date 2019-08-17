كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية على مشارف تجربة إطلاق سلاح جديد مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل اعلام حكومية اليوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون أشرف على اختبار اطلاق سلاح جديد مرة أخرى صباح يوم الجمعة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي: "أن كوريا الشمالية أطلقت ما لا يقل عن صاروخين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى يوم الجمعة، وهي الجولة السادسة من إطلاق الأسلحة منذ أواخر يوليو، مما يعقد الجهود لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج الأسلحة في بيونج يانج.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن ستيفن بيجون، المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سيتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لتنسيق الجهود لتأمين إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

وجاءت أخبار رحلة بيجون بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت الماضي أن كيم أبلغه أنه مستعد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة وأنه سيوقف التجارب الصاروخية الأخيرة بمجرد إجراء مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية تم عقدها هذا نهاية الشهر.

واحتجت كوريا الشمالية على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي بدأت الأسبوع الماضي، واصفةً إياها بأنها بروفة للحرب.

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وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول يوم الجمعة إن هناك احتمالًا بأن يطلق الشمال نفس النوع من الصواريخ التي استخدمها في 10 أغسطس، والتي وصفتها بيونج يانج أيضًا بأنها "سلاح جديد" في ذلك الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، قلل ترامب من التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، قائلًا إنها لا تنتهك تعهد كيم بالتخلي عن التجارب النووية بعيدة المدى.

وقال ترامب أيضًا إنه تلقى لتوه "رسالة جميلة جدًا" من كيم وأضاف أنه يمكن أن يعقد اجتماعًا آخر معه.

وكانت محادثات نزع السلاح النووي في طريق مسدود منذ اجتماع في 30 يونيو بين الزعيمين.