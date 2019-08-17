كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 278 مهاجرًا قبالة سواحل العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت البحرية الليبية اليوم السبت إنه تم إنقاذ 278 مهاجر غير شرعي الأسبوع الماضي في عمليات منفصلة قبالة سواحل العاصمة طرابلس.

وقال ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية لوكالة انباء (شينخوا) ان معظم المهاجرين الذين تم انقاذهم كانوا سودانيين.

وأضاف أن أحد المهاجرين توفي في وقت لاحق دون الكشف عن ملابسات وفاته.

وقبل بضعة أيام، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين.

كما دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى وقف احتجاز المهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم في البحر في الشهر الماضي.

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وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "المفوضية تؤكد من جديد أن احتجاز اللاجئين الذين نزحوا في ليبيا بعد انقاذهم في البحر يجب أن يتوقف".

ومنذ أوائل أبريل، دخلت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في نزاع مسلح مميت ضد الجيش المتمركز في شرق البلاد، والذي يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس والإطاحة بالحكومة.

كما تسبب القتال حتى الآن في مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة أكثر من 5700 آخرين، وأجبر أكثر من 120،000 شخص على الفرار من ديارهم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وبسبب انعدام الأمن والفوضى، تعد ليبيا نقطة انطلاق مفضلة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا، الذين غرق الكثير منهم في الطريق.