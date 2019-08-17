أفضل لاعب في أوروبا.. تسريبات تكشف هوية الفائز

قالت صحيفة “توتو سبور”، إن بعض التسريبات كشفت عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوربا خلال منافسات الموسم الكروي 2019/2018، والتي انحصرت بين الثلاثي، فان ديك، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن الفائز بالجائزة هو النجم الأرجنتيني ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، حيث أكدت التسريبات حصوله على 252 نقطة، متفوقا على الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي الحاصل على 224 نقطة، ولاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالد الذي حصل على 181 نقطة في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة، حصر الخميس الماضي، جائزة الأفضل في أوروبا بين ميسي وفان ديك، ورونالدو، علما أن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 29 غشت الجاري، بإمارة موناكو، على هامش سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقاد ميسي برشلونة للفوز بالدوري الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني لاحتلال المركز الثالث في “كوبا أمريكا”، كما توج هدافا لمسابقتي “الليغا” ودوري الأبطال.

من جهته ساهم فان ديك في إحراز ليفربول لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، فضلا عن قيادته منتخب هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وفاز رونالدو بثنائية الدوري وكأس السوبر في إيطاليا رفقة يوفنتوس، وحقق دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.