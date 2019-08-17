“بريميرليغ”.. آرسنال يهزم بيرنلي وينفرد بالصدارة مؤقتا

حسم آرسنال المواجهة التي جمعته، اليوم السبت، بضيفه بيرنلي، ضمن ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالهدف الأول لأصحاب الأرض بعد 13 دقيقة على بداية اللقاء، غير أن آشلي بارنس وقع هدف التعديل لبيرنلي في الدقيقة 43، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ودخل آرسنال الجولة الثانية مصرا على تحقيق الانتصار، ليتأتى له ذلك عند الدقيقة 64، حين تمكن الغابوني بيير أوباميانغ من إضافة ثاني أهداف “الغانرز”، وهو الهدف الذي حافظ عليه إلى أن أتت صافرة النهاية.

وارتقى آرسنال عقب هذا الانتصار إلى صدارة الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى النقطة السادسة، في انتظار لقاءات الأندية التي تمتلك ثلاث نقاط، على غرار مانشستر سيتي الذي سيصطدم بتوتنهام، وليفربول أمام مضيفه ساوثهامبتون.