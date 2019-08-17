ضبط صهريج محمل بالمشروبات الكحولية في ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، السبت، بأن قوة امنية ضبطت صهريجا محملا بالمشروبات الكحولية في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار ضبطت عجلة نوع صهريج محمل بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلت صاحب العجلة".



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