رياضة 2019-08-17 | 17:24 284 مشاهدة اعلن نادي الزوراء، وصول محترفه الجديد، الايفواري موي اوريليان، الى تجمع الفريق في المغرب. ويتواجد الزوراء في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعداداً للعب مبارايات الملحق المؤهل للدور البـ32 من البطولة العر بية. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "اللاعب الايفواري، موي اوريليان وصل الى مقر اقامة الفريق في الدار البيضاء".



ومن المؤمل ان يخوض الزوراء اولى مبارياته في الملحق يوم غد الاحد امام هرسيد الصومالي. ومن المؤمل ان يخوض الزوراء اولى مبارياته في الملحق يوم غد الاحد امام هرسيد الصومالي. وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محترف إيفواري يتلحق بكتيبة النوارس في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.