الانبار تحذر من 'محاولات' الاستيلاء على المشاريع المخصصة للمحافظة

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ الخليج 365، إن "حكومة الانبار المحلية تستغرب من قيام عضو بمجلس بغداد بمطالبة الحكومة المركزية بكتب رسمية مصادرة العديد من المشاريع المخصصة للمحافظة الانبار بحجة عدم استغلالها وضمها الى بغداد في حادثة غير مسبوقة تتمثل بمخاطبة عضو من مجلس بغداد لمجلس الوزراء حول مشاريع عقود زراعية مخصصة للمحافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وهي خارج صلاحيته".واضاف الدليمي ان "حكومة الانبار المحلية تستغرب من موافقة مجلس الوزراء على طلب عضو مجلس بغداد ومخاطبة وزارة الزراعة لمصادرة مشاريع المحافظات المذكورة بناء على طلبه علما ان المخاطبات الرسمية خارج صلاحية مجلس بغداد"، مبينا ان "هذه المحاولة تهدف الى مصادرة عقود المشاريع الزراعية خلال سنوات التهجير وتحويل مبالغها الى جهات لا نعلمها".

واوضح الدليمي، ان "الامر يبدو مبيتا ويستهدف مشاريع مخصصة لتلك المحافظات ولا نعلم كيف سمح مجلس الوزراء للمخاطبته من قبل عضو في مجلس بغداد في تدخله في مشاريع خارج صلاحياته".

