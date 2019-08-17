العشرات ينظمون وقفة احتجاجية جنوب شرقي بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات

نظم العشرات من اهالي منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من اهالي منطقة جسر ديالى نظموا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي.
واضاف المراسل، أن من ضمن المطالبات الاخرى هي اجرءات اصلاحات في منظومة المجاري في مدينة، اذ اكدوا ان المنطقة تشكوا من الطفح فيها اغلب ايام السنة.
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