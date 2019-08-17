حكيم شاكر يكشف عن 'ظلم كبير' تعرض له الزوراء ويوجه عتباً للاتحاد العربي

ويلعب الزوراء في الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة، حيث اوقعته القرعة الى جانب اندية هرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هرسيد إن "يوم امس كان اول تجمع حقيقي للفريق وكما يعلم الجميع الموسم الكروي انتهى قبل 20 يوماً فقط والوقت لم يسعفنا للتهيئ بشكل جيد ولكن مع ذلك حضرنا كممثل للكرة العراقية ونسعى لتحقيق نتائج مميزة ونخطف بطاقة العبور للدور القادم".

واوضح أن "الزوراء بطل الدوري في الموسم قبل الماضي وبطل الكاس في الموسم المنتهي مؤخراً ولنا عتب على الاتحاد العربي الذي اشركنا في الدور التمهيدي وهذا فيه ظلم كبير لفريقنا".



واضاف ان "رحلة الفريق من بغداد الى الدار البيضاء استمرت لست وعشرين ساعه بين بغداد ودبي والدار البيضاء وهذا الجانب يتحمله الاتحاد العربي".