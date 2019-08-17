تقرير ألماني يرصد استخدام شرطيين رموز وخطاب اليمين المتطرف

رصدت الشرطة الاتحادية الألمانية 30 حالة دعم لليمين المتطرف في صفوفها خلال الـ١٢ عاما الماضية، بحسب مذكرة رسمية قدمتها وزارة الداخلية للبرلمان الألماني، السبت، تمثلت في استخدام رموزها وخطابها المتطرف.



وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن المذكرة التي قدمتها الداخلية الألمانية، ردا على طلب إحاطة قدمته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جاء فيها: إن "الشرطة الاتحادية رصدت 30 حالة دعم لليمين المتطرف في صفوفها منذ ٢٠٠٧".

وأضافت: "في عام ٢٠١٧ وحده رصدت الشرطة الاتحادية ١١ حادث دعم لليمين المتطرف، مقابل حالة واحدة في العام الجاري، واتخذت الشرطة إجراءات تأديبية ضد عناصرها المتورطين".

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وتابعت: "تتعلق هذه الحالات باستخدام شرطيين خطابا يمينيا متطرفا في تعاملاتهم مع زملائهم، وحَمْل رموز اليمين المتطرف وارتداء ملابس يشتهر بها أنصار اليمين المتطرف".

وفي 21 حالة من أصل 30، لم تكتف الشرطة الفيدرالية بالإجراءات التأديبية مثل الغرامات والتحذير الرسمي، ورفعت دعاوى قضائية ضد المتورطين فيها.

ولم تكشف المذكرة عن مصير هذه الدعاوى القضائية وما انتهت إليه.

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا النازيين الجدد وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، وجميع التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض النظام الألماني بشكله الحالي.

ويبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة ٢٥ ألف شخص، بحسب تقديرات وزارة الداخلية.