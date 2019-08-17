الخرطوم تكرم 4 وسطاء لدورهم في تحقيق اتفاق السودان

كرم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات والإثيوبي محمود درير، ومنحهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لدورهما في الاتفاق الذي وقع بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان منح أيضا وسام النيلين لسفير إثيوبيا في السودان شيفارو جارسو، ومدير مكتب الاتحاد الأفريقي لجهودهما في تحقيق الاتفاق.

وفي وقت سابق السبت، وقع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

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وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وسيتم غداً الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.





وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/آب، ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقّع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.