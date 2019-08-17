سلاح الجو الليبي يستهدف إرهابيين قرب تراغن

أعلنت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن قوة من سلاح الجو استهدفت رتلاً متحركاً مختلطاً من قوات مرتزقة تشادية وعدداً من إرهابيي شورى بنغازي وتنظيم داعش جنوبي البلاد.

وقالت الغرفة في بيان، السبت، إن الضربة الجوية كانت دقيقة جداً وأسفرت عن تدمير كامل الرتل المتحرك على بعد 9 كيلومترات في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن.

وأضاف "كما استهدف سلاح الجو آليات للتجمعات الإرهابية بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي لتراغن، وضربات أخرى بمنطقة فنقل ما بين مرزق وتراغن جنوب ليبيا".

وأكدت الغرفة استمرار سلاح الجو الليبي في استهداف وتدمير تجمعات وآليات الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد؛ خاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وفي وقت لاحق قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن قوات الجيش استهدفت عدداً من المليشيات في عدة أماكن ومواقع خاصة لمليشيات الإرهابي أسامة جويلي، بتنسيق متكامل بين القوات الجوية والقوات البرية.



وأضاف البيان أن: "جويلي حاول دعم مليشيات الزاوية المتمركزة في مدينة غريان جنوب طرابلس، واستهدفت القوات الجوية محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركزات المليشيات، وأسفر الاستهداف عن تكبيد المليشيات خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى".

كما أكد أن القوات استهدفت مواقع المليشيات الجهوية من مدن مصراته وزليتن والخمس وإرهابيي شورى بنغازي في محور عين زارة.

ووقعت عدد من المواجهات الميدانية في أكثر من محور بعد تمهيد جوي لطائرات الدعم الناري المباشر.

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وكانت غرفة عمليات الكرامة أعلنت، الجمعة، أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعات قتالية استهدفت المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة بمطار زوارة، وضرب مستودعات تستخدم لإيوائها وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بحوالي 1.5 كم.







وسهلت الضربات الجوية من مهمات القوات البرية التي تحافظ على مواقعها وتحقق تقدمات من وقت لآخر تحت أوامر القيادة العامة للجيش الليبي.

وشهدت منطقة الشوارع الأربعة، اليوم السبت، مناوشات تصدت لها القوات المسلحة الليبية، وأوضح المنذر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، أن الأمور بالكامل تحت السيطرة، وأن باقي التمركزات وحتى طريق المطار وكوبري المطار تشهد هدوءاً حذراً.

وتابع الخرطوش في بيان أرسل لـ"العين الإخبارية" نسخة منه، أن القوات المسلحة تتابع عملية الرصد المستمرة وكذلك تقارير فرق الاستطلاع التابعة للوحدات العسكرية وسلاح الجو تعطي الصورة الكامله لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأشار الخرطوش إلى أن سرايا م.د كورنيت تبذل مجهوداً كبيراً في القضاء على الإرهابيين في جميع المحاور.

وبدأت القوات المسلحة الليبية، السبت، بعمليات سيطرة على العديد من المناطق الجديدة في نطاق غرف العمليات المختلفة، وفقاً لغرفة عمليات الكرامة.

وطالبت الكرامة الليبيين بعدم الإفصاح عن هذه التحركات والاكتفاء بالبينات الرسمية من الجهات الإعلامية العسكرية الرسمية المعروفة وتحري مصادرهم.

وأشارت إلى أن بعض التحركات السرية، في ظل عدم وجود مصادر معلومات للمليشيات- تسربت عبر نشطاء ومدوني التواصل الاجتماعي المؤيدين للقوات المسلحة.

وأوضحت أن النشطاء نشروا بعض المعلومات التي ترد إليهم من خلال أفراد القوات المسلحة أو السكان في نطاق العمليات.