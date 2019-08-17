البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب

أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.

وشكر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في كلمته عقب توقيع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية السبت، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي لدورهما في الاتفاق، ومنحهما وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

وناشد رئيس المجلس الانتقالي السوداني الشباب المساهمة في عملية بناء السودان الجديد، داعيا الجميع لجعل هذا اليوم محطة لتناسي مرارات الماضي والنظر نحو المستقبل.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي: "إن سلمية ثورتنا ستظل محفورة في وجدان العالم، والقوات المسلحة أثبتت أنها الحامية لعرين وطننا".

Advertisements

وتابع: "الأيام التي قضيناها في التفاوض أثبتت أن من قادة الثورة رجالا امتلأوا وطنية وإخلاص، تبين لنا أن قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية الأخرى شركاء في الوطن والإصلاح".





ووقع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.

ووقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.