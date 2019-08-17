الجبير: اتفاق السودان يؤسس لبناء بلد متمكن أمنيا واقتصاديا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "المملكة كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل إلى اتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداد لهذا النهج".

وأشار الجبير إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره.

وفي وقت سابق السبت، وقع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

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وقد وقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وسيتم غداً الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/آب، ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقّع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.