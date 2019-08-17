إشادات دولية بـ"وثيقة السودان".. وآبي أحمد يوصي بالسلام

طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، السودانيين كافة بالحفاظ على اتفاق المرحلة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والسلام في بلادهم، قائلا : "وصيتي لشعب السودان أن يكونوا حفظة للسلام".

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا، في كلمته عقب توقيع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، أن بناء الديمقراطية يتطلب الالتزام بمبادئها وبناء المؤسسات والعمل مع بعضنا البعض.

جدد التزام إثيوبيا بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن اليوم هو بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته أمام الحضور عقب مراسم التوقيع، إن مصر تدعم آمال الشعب السوداني، مؤكدا بذل المزيد من أجل الحفاظ على التعاون بين البلدين وتحقيق طفرة غير مسبوقة في العلاقات بينهما.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إلى أن هذا الإنجاز التاريخي من صنع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقال موسى فكي، في كلمته، إن "الاتفاق الذي حضرنا توقيعه اليوم لم يكن أمرا سهلا، وندرك جسامة التحديات أمام السودان".

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من جانبه، أكد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات وقوف أفريقيا مع السودان وأن الوساطة جاءت بهدف إثبات قدرة القارة السمراء على حل مشاكلها.

بدوره، أشاد وزير خارجية فنلندا ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي وصفه بالـ"شامل وجيد" ، مثمنا دور الوساطة الأفريقية والإثيوبية في التوصل للاتفاق الانتقالي.

كما أكد عضو قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم أنه بفضل التضحيات أصبح اليوم واقعا.

وقال الأصم، في كلمته عقب التوقيع: "يستحق شعب السودان أن يفتخر اليوم أنه لم يستسلم"، مضيفا أن قضية الحرب والسلام من أهم أولوياتنا ونتطلع إلى العمل معا من أجل سلام شامل وعادل.

وأعرب عضو قوى الحرية والتغيير عن تطلعه إلى وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا.

من جانبه، أكد سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان: "متأكدون من تحقيق السودان لسلام شامل وحقيقي".

ولفت رئيس دولة جنوب السودان في كلمته خلال حفل التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، إلى أن هناك علاقات استراتيجية عميقه تربط بلاده مع السودان، مؤكدا أنه بتوقيع الاتفاقية، اثبت السودانيين قدرتهم رسم خريطة طريق جديدة.

