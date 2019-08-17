الان تتابع الجبير: صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان #عاجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال خالد الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن “المملكة (السعودية) بذلت كل الجهود لكي يصل السودان لمزيد من الاستقرار والتقدم، وتؤمن بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وللمنطقة”.
وأضاف “الجبير” أن “المملكة تبارك الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في السودان”. مشددا: “صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان”.
وكشف الجبير أن “المملكة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن والخرطوم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.