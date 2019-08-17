الجبير: صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان #عاجل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال خالد الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن “المملكة (السعودية) بذلت كل الجهود لكي يصل السودان لمزيد من الاستقرار والتقدم، وتؤمن بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وللمنطقة”.

وأضاف “الجبير” أن “المملكة تبارك الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في السودان”. مشددا: “صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان”.

وكشف الجبير أن “المملكة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن والخرطوم”.