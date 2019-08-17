المجلس العسكري السوداني: أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن السودان السبت 17 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخرطوم - الخليج 365 أكد المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن السودان.

من جانبه ذكر، محمد الحسن ولد لبات "نتمنى أن تواصل السعودية مساعي حشد الدعم للسودان". ويأتي هذا بعد التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية وسط حضور دولي لافت.

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