القيادية بحزب البعث السوداني لـ"اليمن العربي": الوثيقة الدستورية وجدت قبول بالشارع كخطوة أولى نحو المدنية 

القيادية بحزب البعث السوداني لـاليمن العربي: الوثيقة الدستورية وجدت قبول بالشارع كخطوة أولى نحو المدنية

السبت 17 أغسطس 2019

كتب سيد مصطفى

قالت نشوى عثمان علي ، القيادية بحزب البعث السوداني، أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغير رغم انه لايلبي طموحات الشعب السوداني لكنه خطوة الي الامام، مبينة أنه واقع سياسي فرض علي السودانيين لكن استكمال الاتفاق بالوثيقة الدستورية وجد القبول من الشارع السوداني كخطوة للانتقال للحكومة المدنية التي يطمح بها جماهير الشعب السوداني.

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وأكدت عثمان لـ"الخليج 365"، أن الإتفاق مرحلة الانتقالية، وامتحان حقيقي لقوي الحرية والتغير، متمنية لهم التوفيق لهم بقدر عظمة الثورة وان يكونوا على قدر وعي الشارع والثوار لتحقيق كافه مطالب الثورة الحرية والسلام والعدالة.

وأضافت القيادية بحزب البعث السوداني ، أنه رغم أن النظام البائد افسد كل شئ محتاجين نبدا من الأول، وخاصة في قضايا سلام وتضخم اقتصادي، وازمات في العلاج والبترول وقضايا الشهداء المفروض يتم القصاص للقتله ومحاكمة رؤوس النظام السابق يتطلب جهد كبير لكن متفاءلين خير .

وبينت عثمان، أنه رسالة قوية تبعثها قوي إعلان الحرية والتغيير من خلال الطاقم المُختار لوزارة العدل والسلطة القضائية ، تمزق بها سياسة الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن كل جرائم النظام البائد ستوضع علي ميزان الحق والعدل.