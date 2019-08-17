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3 قتلى و36 مفقودا حصيلة انقلاب قارب بالكونغو
السبت 17 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت سلطات الكونغو، السبت، مقتل 3 أشخاص وفقدان 36 إثر انقلاب قارب مزود بمحرك في بحيرة كيفو.
وقال حاكم إقليم جنوب كيفو، ثيو نجوابيدجي إن القارب الضيق كان يحمل 85 شخصاً عندما انقلب بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة في البحيرة التي تفصل الكونغو عن رواندا.
وجرى إنقاذ أغلب الركاب الذين كان الكثير منهم يرتدون سترات نجاة، فيما تردد أن القارب كان مكتظا بمنتجات زراعية.
من جانبه، أوضح سويدي باسيلا، وزير النقل الإقليمي، أن عدد حوادث القوارب في بحيرة كيفو ارتفع منذ بداية عام 2019، وهذا الحادث هو الـ6 من نوعه العام الجاري.
ومن الشائع رؤية القوارب المكتظة بالركاب عن آخرها تقطع البحيرة، كما أن سترات النجاة نادرة والكثير من الكونغوليين لا يعرفون السباحة.
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