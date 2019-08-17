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مقتل امرأة و6 من أبنائها بقصف النظام على إدلب

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مقتل امرأة و6 من أبنائها بقصف النظام على إدلب

السبت 17 أغسطس 2019

أفاد تقرير حقوقي بمقتل سبعة أشخاص جراء قصف نفذته الطائرات الحربية السورية على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، اليوم السبت. ولم يصدر تعليق رسمي أو مستقل على التقرير. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له في تقرير صحفي اليوم، إن القتلى هم امرأة وأبناؤها الستة، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 إبريل (نيسان) الماضي حتى اليوم. وتشهد محاور التماس على المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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