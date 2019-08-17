بعد فرح السودان.. تصريحات نارية لـ الصادق المهدي

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

وجه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، اليوم، كلمة هامة للشعب السوداني.

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وشدد الصادق المهدي على دور المرأة في الثورة السودانية، واصفاً التوقيع على الاتفاق بالعبور نحو الحكم المدني.

وطالب "المهدي" بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي، مشيدًا بدور إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والعرب في التوصل لاتفاق

وطوي السودان، السبت، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا. وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية.