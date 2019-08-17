صحيفة: المدرسة المهنية لشباب الإمارات أكبر منظومة تعليم

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمواطنيها الشباب، وتوفر لهم أعلى مستويات التعليم والإعداد، لتولي مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار خلال قيامهم بدورهم المنشود، باعتبارهم الفئة التي تعوّل عليها الأوطان في بناء الحاضر والمستقبل.

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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت تابعها - الخليج 365 - "وغني عن القول، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات دفعت الكثير من الشباب، إلى الصفوف الأمامية والمناصب القيادية والمواقع المسؤولة في مسيرة البناء والتنمية، حتى باتت حكومة دولة الإمارات أكبر حكومات العالم التي تتضمن بين وزرائها شباباً، والمسألة ليست شكلاً ولا تجميلاً، بل هي خطط استراتيجية للدفع بالشباب لتولي مسؤولياتهم في بناء الوطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة .. هذه الخطط الاستراتيجية التي تتضمن في الأساس عدم الاكتفاء بالعلوم النظرية والدراسات الأكاديمية التعليمية، بل السعي لإعداد الشباب الإعداد الكافي والمؤهل لتحمل هذه المسؤوليات بشكل عملي وميداني وتطبيقي".

وشددت على انه و" في هذا السياق، تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات، كأكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة، لتحقق هذا الهدف المهم في تحويل العلم إلى عمل وتطبيق، ولتسد الفجوة بين التجربة الأكاديمية للشباب والاحتياجات العملية لسوق العمل".

وخلصت الى ان هذه المبادرة تاتي في سياق دعم القيادة الرشيدة لشريحة الشباب التي تضع عليها دولتنا وقيادتنا آمالاً كبيرة في عملية البناء والتنمية المستدامة، وتعوّل عليها في سباقها نحو الريادة على المستوى العالمي، وتعكس هذه المبادرة إيمان قيادتنا الحكيمة بشباب الوطن وقدراتهم غير المحدودة في مختلف المجالات.