شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على قريتين في باقم شمال صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن قائد اللواء الثالث حرس حدود اليمني العميد هايل القشائي، اليوم (السبت)، دخول قوات اللواء قرية «خشبان» بمديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد السيطرة عليها وتطهيرها وتأمينها بالكامل.

وأوضح لـ«الخليج 365» أن هذه السيطرة انتصار كبير، وأن والقيادة تتجول بأمان بعد السيطرة على القرية وجميع الجبال والتلال والتباب المحيطة وتأمين القرية بالكامل والوصول للسيطرة النارية على قرية آل حسن وما بعدها.

وتحدث القشائي عن سيطرة قواته التابعة للجيش الوطني اليمني على قرية «آل حسن» ناريا بعد استكمال سيطرتها على كافة المواقع والجبال والتباب المحيطة بها كليا، مضيفا أن القوات تقدمت بمديرية باقم وسيطرت على سلسلة الجبال المحاذية لجبل النار بالكامل، وأسفرت العمليات العسكرية عن اغتنام عدد من الآليات العسكرية والسيارات والأسلحة الثقيلة والخفيفة التي خلفتها مليشيات الحوثي بقرية خشبان ومواقعها بالجبال المحيطة بها.