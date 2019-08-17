السيسي يعين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارًا لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية. كما أصدر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. Advertisements ويمتلك الفريق أسامة ربيع سيرة مهنية طويلة ومميزة، فهو فريق بحري أسامة ربيع من مواليد 15 يونيو 1955، شغل سابقًا منصب قائد القوات البحرية، وشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس. كما شغل منصب رئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية - نائب مدير الكلية البحرية - رئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية - قائدًا لقاعدة السويس البحرية - قائدا لقاعدة إسكندرية البحرية - مديرا للكلية البحرية - رئيسًا لشعبة العمليات البحرية - مساعدا لقائد القوات البحرية - رئيس أركان القوات البحرية، تخرج في الكلية البحرية بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية في 11 يونيو 1977.

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