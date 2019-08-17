رئيس حنوب السودان أكد دعمه لاتفاق الخرطوم

أكد رئيس جنوب ​السودان​ ​سلفا كير​ أننا "نقف مع الشعب السوداني في هذه المرحلة وتربطنا علاقات وروابط تاريخية مع السودان"، مشددا على ان "جنوب السودان يدعم اتفاق ​الخرطوم​ ويجب تعزيز السلام عبر تقوية ​الوضع الاقتصادي​".

وفي وقت سابق وقع كل من ممثل ​المجلس العسكري​ ​محمد حمدان​ دقلو وممثل ​قوى الحرية والتغيير​ أحمد ربيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان.

وفور الانتهاء من التوقيع على الاتفاق عمت الاحتفالات شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.