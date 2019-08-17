رئيس حنوب السودان أكد دعمه لاتفاق الخرطوم

أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير أننا "نقف مع الشعب السوداني في هذه المرحلة وتربطنا علاقات وروابط تاريخية مع السودان"، مشددا على ان "جنوب السودان يدعم اتفاق الخرطوم ويجب تعزيز السلام عبر تقوية الوضع الاقتصادي".
وفي وقت سابق وقع كل من ممثل المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وممثل قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان.
وفور الانتهاء من التوقيع على الاتفاق عمت الاحتفالات شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.
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