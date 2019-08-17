الجبير: استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في تصريح له، أن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي تسهم في بناء دولة تحقق تطلعات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن السعودية كانت ولا تزال مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره وساهمت في التوصل لاتفاق الشراكة بين الفرقاء السودانيين، لافتاّ إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن السعودية تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة بما يكفي البلاد شرّ التدخلات الخارجية.
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