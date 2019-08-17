الحوثي: تحالف العدوان يعتمد على السلوك الإجرامي منذ اليوم الأول

اشار قائد حركة "أنصار الله "عبدالملك الحوثي الى أن "تحالف العدوان يعتمد على السلوك الإجرامي في عدوانه علينا منذ اليوم الأول"، معتبرا ان "كل ما يقوم به العدوان من جرائم بأي شكل كان لن يؤثر على صمود وتماسك شعبنا وقوة إرادته".

وفي كلمة له رأى الحوثي أنه "كان بإمكان السعودية أن تتعامل مع شعبنا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وكانوا سيحظون بالأمن والاستقرار".